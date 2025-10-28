Egyre szebb lesz az idő, lassan kinn is teregethetünk

Miközben máskor ilyentájt már inkább a fagyponttal kacérkodunk, az idei év novembere magasan fog indítani: az előrejelzések szerint simán elképzelhető, hogy a hónap első napjaiban 20 fok lesz, és éjszaka sem megyünk 10 fok alá. Igaz, ma még megállunk 14-nél, holnap 15-nél, de a Halottak Napján már tényleg elég lesz egy kiskabát a temetőlátogatáshoz, a hétvégén meg a teraszon simán teregethetünk majd.