október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Egyre szebb lesz az idő, lassan kinn is teregethetünk

Címkék#időjárás#fagypont#terasz

Nagyon úgy fest, hogy folytatódik a közepesen hihetetlen időjárás: úgy kezdjük a novembert, hogy akár húsz fok is lehet.

Bama.hu
Egyre szebb lesz az idő, lassan kinn is teregethetünk

Miközben máskor ilyentájt már inkább a fagyponttal kacérkodunk, az idei év novembere magasan fog indítani: az előrejelzések szerint simán elképzelhető, hogy a hónap első napjaiban 20 fok lesz, és éjszaka sem megyünk 10 fok alá. Igaz, ma még megállunk 14-nél, holnap 15-nél, de a Halottak Napján már tényleg elég lesz egy kiskabát a temetőlátogatáshoz, a hétvégén meg a teraszon simán teregethetünk majd. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu