Érkeznek a viharok: zivatar és erős szél fenyegeti Baranyát

Az időjárás Pécs térségében és Baranyában változást hozhat hamarosan, a Meteo Mecsek jelzése szerint: nyugat-délnyugat felől záporok és zivatarok érkeznek, élénk, helyenként erős szél kíséretében – írták. Nem kizárt, hogy a viharok jégdarával is jelentkeznek, így érdemes óvatosnak lenni az utcán és az autóban egyaránt.

Korábbi előrejelzésük szerint is a péntek délután második felében már a zivataroké lehet a főszerep. A csapadék estig kitart, majd éjszakára mérséklődik a szél, és a csapadék is átmenetileg elcsendesedik.

Szombaton a nap nagy részében szakadozott felhőzetre és napsütésre számíthatunk, ám a déli szél továbbra is élénk marad, a hőmérséklet pedig 15–17 fok körül alakul.

Vasárnap újabb fordulat következhet: egy mediterrán ciklon hatására nagy területen esőre kell készülni, az északi szél élénk marad, és a nappali maximumok már 14–16 fok körül alakulnak.