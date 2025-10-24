42 perce
Érkeznek a viharok: zivatar és erős szél fenyegeti Baranyát
Péntek délután időjárás-változás közeleg a Mecsek térségében a Meteo Mecsek közlése szerint.
Forrás: MW/Illusztráció
Az időjárás Pécs térségében és Baranyában változást hozhat hamarosan, a Meteo Mecsek jelzése szerint: nyugat-délnyugat felől záporok és zivatarok érkeznek, élénk, helyenként erős szél kíséretében – írták. Nem kizárt, hogy a viharok jégdarával is jelentkeznek, így érdemes óvatosnak lenni az utcán és az autóban egyaránt.
Korábbi előrejelzésük szerint is a péntek délután második felében már a zivataroké lehet a főszerep. A csapadék estig kitart, majd éjszakára mérséklődik a szél, és a csapadék is átmenetileg elcsendesedik.
Szombaton a nap nagy részében szakadozott felhőzetre és napsütésre számíthatunk, ám a déli szél továbbra is élénk marad, a hőmérséklet pedig 15–17 fok körül alakul.
Vasárnap újabb fordulat következhet: egy mediterrán ciklon hatására nagy területen esőre kell készülni, az északi szél élénk marad, és a nappali maximumok már 14–16 fok körül alakulnak.