október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

42 perce

Érkeznek a viharok: zivatar és erős szél fenyegeti Baranyát

Címkék#zápor#időjárás#Baranya#időjárásváltozás#zivatar#Pécs

Péntek délután időjárás-változás közeleg a Mecsek térségében a Meteo Mecsek közlése szerint.

Bama.hu
Érkeznek a viharok: zivatar és erős szél fenyegeti Baranyát

Érkeznek a viharok: zivatar és erős szél fenyegeti Baranyát

Forrás: MW/Illusztráció

Az időjárás Pécs térségében és Baranyában változást hozhat hamarosan, a Meteo Mecsek jelzése szerint: nyugat-délnyugat felől záporok és zivatarok érkeznek, élénk, helyenként erős szél kíséretében – írták. Nem kizárt, hogy a viharok jégdarával is jelentkeznek, így érdemes óvatosnak lenni az utcán és az autóban egyaránt.

Korábbi előrejelzésük szerint is a péntek délután második felében már a zivataroké lehet a főszerep. A csapadék estig kitart, majd éjszakára mérséklődik a szél, és a csapadék is átmenetileg elcsendesedik.

Szombaton a nap nagy részében szakadozott felhőzetre és napsütésre számíthatunk, ám a déli szél továbbra is élénk marad, a hőmérséklet pedig 15–17 fok körül alakul. 

Vasárnap újabb fordulat következhet: egy mediterrán ciklon hatására nagy területen esőre kell készülni, az északi szél élénk marad, és a nappali maximumok már 14–16 fok körül alakulnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu