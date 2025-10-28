Fellélegezhetünk, mert megint pár nappal távolabbra kerül tőlünk a téli fagy és havazás – ilyen idő várható

Szerdán napos-fátyolfelhős idő várható számottevő csapadék nélkül, viszont estétől nyugat felől felhősödés kezdődhet. Többfelé élénk lesz a délnyugatira, délire forduló szél. Hajnalban 1-9 fokra, kora délután 15-20 fokra számíthatunk.

Az elkövetkező napokban ennél is magasabb lehet a napi csúcshőmérséklet, többször akár napozhatunk is. Szó sincs még tehát a télies fagyokról, csapadékról.

A kettős fronthatásban elsősorban fejfájás, migrén, görcsös panaszok, vérnyomásproblémák és keringési panaszok jelentkezhetnek, valamint szétszórtabbak, dekoncentráltabbak lehetünk.