október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Riasztás

53 perce

Ha nem lenne elég az óraátállítás, még az ég is ránk szakadhat – ilyen időjárás várható

Címkék#zivatar#próba#panasz#szél

Kaszás Endre
Ha nem lenne elég az óraátállítás, még az ég is ránk szakadhat – ilyen időjárás várható

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Fotó: Harald Lueder

Nem kérdés, hogy az óraátállítás alaposan próbára teszi szervezetünket, de most úgy tűnik, az időjárás is kihívást állít elénk.

Baranyát is érinti, hogy szombatról vasárnapra virradóra elsőfokú (citromsárga) riasztást léptetett életbe a HungaroMet Zrt. A veszélyjelzés oka a kialakuló zivatarok lehetősége, amelyek elsősorban villámlással járhatnak, de helyenként erősebb széllökések és jégeső is kísérheti azokat. Készüljünk tehát!

Fontos, hogy a riasztás szintje a legalacsonyabb, azaz az elsőfokú (sárga), ami azt jelenti, hogy potenciálisan veszélyes időjárási jelenségek várhatóak, melyek szokatlannak számítanak, de valószínűleg nem okoznak jelentős károkat, csupán némi fennakadást. Érdemes követni a hivatalos szervek tájékoztatását, mivel az időjárás hirtelen változhat.

Az érvényesülő melegfronti hatás, illetve a szél felerősítheti a szív és érrendszeri panaszokat, ízületi bántalmakat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu