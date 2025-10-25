Ha nem lenne elég az óraátállítás, még az ég is ránk szakadhat – ilyen időjárás várható

Nem kérdés, hogy az óraátállítás alaposan próbára teszi szervezetünket, de most úgy tűnik, az időjárás is kihívást állít elénk.

Baranyát is érinti, hogy szombatról vasárnapra virradóra elsőfokú (citromsárga) riasztást léptetett életbe a HungaroMet Zrt. A veszélyjelzés oka a kialakuló zivatarok lehetősége, amelyek elsősorban villámlással járhatnak, de helyenként erősebb széllökések és jégeső is kísérheti azokat. Készüljünk tehát!

Fontos, hogy a riasztás szintje a legalacsonyabb, azaz az elsőfokú (sárga), ami azt jelenti, hogy potenciálisan veszélyes időjárási jelenségek várhatóak, melyek szokatlannak számítanak, de valószínűleg nem okoznak jelentős károkat, csupán némi fennakadást. Érdemes követni a hivatalos szervek tájékoztatását, mivel az időjárás hirtelen változhat.

Az érvényesülő melegfronti hatás, illetve a szél felerősítheti a szív és érrendszeri panaszokat, ízületi bántalmakat.