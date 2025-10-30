október 30., csütörtök

Mai évfordulók
1 órája

Hihetetlen, milyen idővel vágunk bele a novemberbe!

Október végén is tavaszias meleg és sok napsütés kényeztette az országot – mintha a nyár nem akarna búcsút venni. A holnapi időjárás is a vénasszonyok nyarát idézte: enyhe reggel, ragyogó napsütés és 20 fok feletti hőmérséklet jellemezte a napot.

Jusztin Levente

Ezt mi se hisszük el, de ilyen idővel nem sokszor fordultunk novemberbe. Az elmúlt napok hűvösebb, borongósabb időszaka után október 30-án újra meleg, napos arcát mutatta az ősz. A vénasszonyok nyara beköszöntött, és még ha csak néhány napra is, de visszacsempészheti a kora tavasz hangulatát. A délnyugati szél több helyen megélénkül, és ezzel együtt fokozatos felmelegedés veszi kezdetét az ország nagy részén. Az igazi csattanó a holnapi időjárásban.

holnapi időjárás őszi időjárás Pécs
Csodás látvány fogadhat minket – napsütés várható a holnapi időjárásnak hála
Fotó: Sándor Judit

Csütörtök hajnalban még derült égbolt köszöntötte Pécsen, és Baranya vármegyében az ébredőket, bár a nyugat felől érkező felhősödés már korán jelezte a változást. A hőmérséklet 7 és 9 fok között alakult, ami az évszakhoz mérten enyhének számít. Délelőttre a felhők tovább gyűltek, de csapadék ekkor még nem érkezett. A délnyugati szél azonban egyre élénkebb lett, néhol erős lökések is előfordultak, ami tovább segítette a melegebb levegő beáramlását.

Jön a zápor, de a holnapi időjárás igazi kincs lesz!

Délutánra a felhősödés eléri csúcspontját, és a térségben elszórtan záporok is kialakulnak. Bár a csapadék mennyisége csekély marad, a változékonyság ellenére a hőmérséklet kifejezetten magasra, 19–21 fok közé emelkedik. Október végén ez igazi ajándéknak számít, hiszen a legtöbb évben ilyenkor már kabátban és sálban indulunk útnak. Estére a záporok megszűnhetnek, a szél keletire fordulhat és mérséklődhet, a levegő pedig kellemesen enyhe maradhat – a minimumok 10 fok közelében alakulnak a köpönyeg.hu előrejelzése szerint.

A holnapi időjárás hajnalban már békésebb, változóan felhős idő várta az országot. A hőmérséklet alig süllyedt 10 fok alá, és bár néhol pára, illetve ködfoltok is megjelentek, gyorsan felszálltak a délelőtti napsütés hatására. A légmozgás gyenge maradt, a déli szél csak időnként éreztette hatását. A nap folyamán továbbra is barátságos, csapadékmentes idő uralkodott, így méltó lezárása volt ez a vénasszonyok nyarának – egy meleg, napsütéses októbervég, amelyet sokáig emlegethetünk még.

 

