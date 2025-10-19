október 19., vasárnap

Hűvös, arany szél lobog – így zaklat minket ma az október

Nem vitás, hogy az egyik legszebb hónap az október – és ez hatványozottan igaz akkor is, ha kisebb szellők bolondítják meg.

Mi már csak úgy vagyunk ezzel a hónappal, hogy igazából évszaknak szeretnénk hívni – teljesen más ugyanis, mint a szeptember volt, és teljesen más, mint amilyen a november lesz. A sárga, barna, vörös levelek alapban is szétszínezik, de ha ehhez még hozzávesszük, hogy az október olyan szeszélyes, mint az április, akkor pláne érthető, hogy miért könnyű beleszerelmesedni.

És ez igaz még akkor is, ha a nyugalmat kisebb-nagyobb szellők bolondítják meg – mint például ma. Az előrejelzések szerint ugyanis a vasárnap szép, napos lesz, de a szél azért fel-fel támad, úgyhogy így készüljünk.

 

