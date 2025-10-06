október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+15
+8
3 órája

Hűvös lesz a hét eleje, de nem kell sokáig fagyoskodnunk

Éjjel fokozatosan elhagyják térségünket a ciklonok, majd a következő napokban enyhébb léghullámok érkeznek fölénk. A jövő héten fokozatosan közelítjük majd a sokévi átlag körüli maximumokat. Emellett csökken a csapadékhajlam, csak néhol lehet eső, záporeső – írja met.hu.

Bama.hu
Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Hétfő

Változóan felhős időre számíthatunk, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főleg a keleti területeken fordul elő zápor. Az ÉNy-i szél sokfelé lesz erős. Reggel ÉK-en ködfoltok képződnek. 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Kedd

Nyugaton borongós, a kora délutáni órákig esős idő lehet. Máshol ezzel szemben napos, gomolyfelhős idő valószínű. Élénk marad a szél. 16-17 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Szerda

Délelőtt gyengén, délután már erősen felhős lesz az ég. Csapadékra ugyanakkor kicsi az esély. 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.

Csütörtök

A ködfoltok megszűnése után többórás napsütés várható rétegfelhőkkel, eső nélkül. 19 fok körül alakul a maximum.

Orvosmeteorológia 

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

