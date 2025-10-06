3 órája
Hűvös lesz a hét eleje, de nem kell sokáig fagyoskodnunk
Éjjel fokozatosan elhagyják térségünket a ciklonok, majd a következő napokban enyhébb léghullámok érkeznek fölénk. A jövő héten fokozatosan közelítjük majd a sokévi átlag körüli maximumokat. Emellett csökken a csapadékhajlam, csak néhol lehet eső, záporeső – írja met.hu.
Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)
Hétfő
Változóan felhős időre számíthatunk, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főleg a keleti területeken fordul elő zápor. Az ÉNy-i szél sokfelé lesz erős. Reggel ÉK-en ködfoltok képződnek. 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
Kedd
Nyugaton borongós, a kora délutáni órákig esős idő lehet. Máshol ezzel szemben napos, gomolyfelhős idő valószínű. Élénk marad a szél. 16-17 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.
Szerda
Délelőtt gyengén, délután már erősen felhős lesz az ég. Csapadékra ugyanakkor kicsi az esély. 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.
Csütörtök
A ködfoltok megszűnése után többórás napsütés várható rétegfelhőkkel, eső nélkül. 19 fok körül alakul a maximum.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.