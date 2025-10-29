Jönnek az esők – ilyen lesz az idő Pécsett és Baranyában

Nem hittük persze, hogy sokáig marad ilyen tavaszias az idő Pécsett és Baranyában – de azért jó volt kicsit lazulni. Holnap azonban már nem lacafacázik az időjárás: jönnek a felhők, jönnek az esők, és emiatt persze a hideg is.

Az időjárás nem feltétlenül lesz kegyes hozzánk

Időjárás: nem kerülnek el minket a felhők

Persze azért annyira nem lesz rossz a helyzet, hiszen nem zuhan le a higanyszál mondjuk 5 fokra – napközben továbbra is 15 körül kacsázik majd, az esők, és a feltámadó szél miatt érezzük csak hidegebbnek. Ugyanakkor van fény az alagút végén: az előrejelzések szerint hétvégén 20 fok is lehet, ráadásul nem is csak egy napig – a szombat és a vasárnap is kellemes lesz.