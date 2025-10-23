2 órája
Véget ért a móka − most mutatja meg az igazi arcát az időjárás!
Élvezzük ki a délutáni kellemes meleg időt. Az időjárás csúnyábbik arcát mutatja meg szerda estétől.
Hidegfront éri el hazánkat, készüljünk fel előre.
Forrás: MW
Fotó: Huszár Márk
Szerda estétől markáns hidegfront éri el Magyarországot, amely jelentős változást hoz az időjárásban. A nap folyamán még viszonylag enyhe, kora őszi idő várható, többfelé 20–26 fok közötti hőmérsékletekkel, így szerencsére a Békemenet zavartalanul haladhat. Estére nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként akár zivatar is.
Az időjárás előrejelzés szerint borús napok elé nézünk
A fronttal együtt megélénkül, majd több helyen megerősödik az északnyugati, nyugati szél, a Dunántúlon néhol viharos lökések is előfordulhatnak. A hideg levegő beáramlásával a hőmérséklet jelentősen visszaesik: csütörtökre már csupán 10–15 fok körüli maximumokra számíthatunk, a levegő érezhetően friss, hűvös lesz. A hét második felében pedig továbbra is változékony, őszi időjárás várható.
Milyen telünk lesz?
Korábban a bama.hu is foglalkozott a közelgő időjárási változásokkal és a hosszabb távú kilátásokkal. A „Hosszútávú időjárás-előrejelzés: ilyen lesz a téli időjárás” című cikkünkben arról írtunk, hogy az idei tél várhatóan enyhébben indul, de a szezon előrehaladtával hidegebb, akár havas időszakok is beköszönthetnek. Az őszi lehűlés most ennek a folyamatnak lehet az előjele, amikor a melegebb napok után megérkezik az első komolyabb hidegfront az ország fölé.