Véget ért a móka − most mutatja meg az igazi arcát az időjárás!

Szerda estétől markáns hidegfront éri el Magyarországot, amely jelentős változást hoz az időjárásban. A nap folyamán még viszonylag enyhe, kora őszi idő várható, többfelé 20–26 fok közötti hőmérsékletekkel, így szerencsére a Békemenet zavartalanul haladhat. Estére nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként akár zivatar is.

Az időjárás előrejelzés nem sok jót ígér nekünk a következő napokra. Fotó: Huszár Márk / Forrás: MW

Az időjárás előrejelzés szerint borús napok elé nézünk

A fronttal együtt megélénkül, majd több helyen megerősödik az északnyugati, nyugati szél, a Dunántúlon néhol viharos lökések is előfordulhatnak. A hideg levegő beáramlásával a hőmérséklet jelentősen visszaesik: csütörtökre már csupán 10–15 fok körüli maximumokra számíthatunk, a levegő érezhetően friss, hűvös lesz. A hét második felében pedig továbbra is változékony, őszi időjárás várható.