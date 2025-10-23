október 23., csütörtök

Ettől tartottunk

2 órája

Véget ért a móka − most mutatja meg az igazi arcát az időjárás!

Címkék#hőmérséklet#szerencse#hidegfront

Élvezzük ki a délutáni kellemes meleg időt. Az időjárás csúnyábbik arcát mutatja meg szerda estétől.

Bama.hu
Véget ért a móka − most mutatja meg az igazi arcát az időjárás!

Hidegfront éri el hazánkat, készüljünk fel előre.

Forrás: MW

Fotó: Huszár Márk

Szerda estétől markáns hidegfront éri el Magyarországot, amely jelentős változást hoz az időjárásban. A nap folyamán még viszonylag enyhe, kora őszi idő várható, többfelé 20–26 fok közötti hőmérsékletekkel, így szerencsére a Békemenet zavartalanul haladhat. Estére nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként akár zivatar is.

időjárás előrejelzés
Az időjárás előrejelzés nem sok jót ígér nekünk a következő napokra. Fotó: Huszár Márk / Forrás: MW

Az időjárás előrejelzés szerint borús napok elé nézünk

A fronttal együtt megélénkül, majd több helyen megerősödik az északnyugati, nyugati szél, a Dunántúlon néhol viharos lökések is előfordulhatnak. A hideg levegő beáramlásával a hőmérséklet jelentősen visszaesik: csütörtökre már csupán 10–15 fok körüli maximumokra számíthatunk, a levegő érezhetően friss, hűvös lesz. A hét második felében pedig továbbra is változékony, őszi időjárás várható.

Milyen telünk lesz?

Korábban a bama.hu is foglalkozott a közelgő időjárási változásokkal és a hosszabb távú kilátásokkal. A „Hosszútávú időjárás-előrejelzés: ilyen lesz a téli időjárás” című cikkünkben arról írtunk, hogy az idei tél várhatóan enyhébben indul, de a szezon előrehaladtával hidegebb, akár havas időszakok is beköszönthetnek. Az őszi lehűlés most ennek a folyamatnak lehet az előjele, amikor a melegebb napok után megérkezik az első komolyabb hidegfront az ország fölé.

 

 

