Elővehetjük szombaton a grillezőket Pécsen? Tartogat-e meglepetést a holnapi időjárás?

Kellemes időnk lesz szombaton a köpönyeg.hu előrejelzése szerint. A holnapi időjárás így alakul: szűrt napsütés mellé átlag feletti hőmérséklet társul, a légmozgás pedig mérsékelt marad.

Holnap, november 1-jén Pécsen igazi őszi kirándulóidőre ébredhetünk. A reggeli órákban többnyire derült vagy enyhén felhős égbolt lesz a jellemző az időjárásban, a hőmérséklet 9–11 °C körül alakul. A levegő párás, helyenként ködfoltok is kialakulhatnak, de gyorsan felszállnak, és a nap is előbújik. A szél gyenge marad, csapadékra nem kell számítani, így nyugodt, kora őszi hangulatú reggelre készülhetünk.

Meleg lesz, barátunk az időjárás
Az időjárás kegyes lesz az erődjárókhoz

 

A holnapi időjárás így alakul

A déli és délutáni órákban sok napsütésre van kilátás, csak időnként vonulhatnak át fátyolfelhők. A hőmérséklet a legmelegebb órákban eléri a 19–20 °C-ot, ami kifejezetten enyhének számít október végén. A légmozgás továbbra is mérsékelt, gyenge délnyugati szél fújhat, csapadék továbbra sem várható. Ideális idő lesz szabadtéri programokra vagy akár egy hosszabb sétára a városban.

Estére a hőmérséklet lassan visszahűl 13–14 °C köré, az ég továbbra is változóan felhős marad. Csapadék és szél ekkor sem valószínű, az éjszaka nyugodtan telik. A következő nap, szombat is hasonlóan enyhe, száraz idővel indulhat, bár kissé több felhő jelenhet meg a délutáni órákban.

Összességében kellemes, kora őszi időre számíthatunk.
Jelenleg nincs érvényben riasztás.

 

 

