Időjárás: ilyen időre számíthatunk – és emiatt boldogok is vagyunk

Szombaton egy hidegfront éri el térségünket, melynek hatására a napos-gomolyfelhős időben elsősorban északnyugaton és északkeleten alakulhatnak ki futó záporok, máshol csak elvétve fordulhat elő jelentéktelen csapadék. Sokfelé megélénkül, megerősödik az északnyugati szél. Hajnalra foltokban pára, köd képződhet. Kora reggel 1 és 9, délután 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Nálunk a magasabb értékek a mérvadóak, Baranya és Pécs szerencsés. Az időjárás tehát szeret minket ezen a szombaton, de persze azért melegítsük magunkat belülről is.

Az időjárás nem lesz akadályozója a nagy erdei sétáknak

Időjárás: vasárnap is napsütéssel számolhatunk

Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, viszont némileg visszaesik a hőmérséklet. Reggel többfelé fagyhat, -4 és +4 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben 11-16 fokot mutathatnak a hőmérők.

A hidegfrontra érzékenyeknek lesznek nehezebb napjai a hétvégén.