28 perce
Milyen idő lesz holnap Pécsen?
Pénteken javarészt száraz, kissé változékony őszi idővel számolhatunk. Az időjárás Pécs térségében is viszonylag stabilnak ígérkezik, csak helyenként számíthatunk felhősödésre.
Az ország nagy részét pénteken alapvetően száraz levegő és mérsékelt napsütés jellemzi, de északnyugatról fokozatosan nő a felhőzet, keleten, északkeleten elvétve kisebb eső vagy zápor sem kizárt a köpönyeg.hu előrejelzése szerint. Reggel a kevésbé szeles területeken párás, néhol ködös viszonyok alakulhatnak ki, de ezek a délelőtt folyamán gyorsan feloszlanak, így a nap nagy részében inkább a felhős-napos váltakozás lesz jellemző. Az északnyugati szél délutánra sokfelé megélénkül, sőt, egyes helyeken már erősebb lökések is előfordulhatnak. De kedvezően alakulhat az időjárás Pécs környékén.
Így alakul pénteken az időjárás Pécs és környékén
Az időjárás Pécs környékén a reggeli órákban hűvös lehet, körülbelül 5–7 °C körüli minimumértékkel. A nap előrehaladtával fokozatos melegedés következik: délután akár 19 °C is lehet. Az ég jórészt derült marad, de gomolyfelhők is előfordulnak, különösen majd észak felé. Estefelé 15–16 °C körül alakul a hőmérséklet, miközben továbbra sem valószínű jelentős csapadék.
A szél pénteken északnyugati irányból fúj, reggeltől fokozatosan erősödik, délután már mérsékelt vagy akár élénk szélre is számíthatunk. Egyes helyeken lökésszerű erősödés sem kizárt – elsősorban a dombosabb környékeken. Az UV-sugárzás mérsékelt lesz, így a napsütéses órákban védekezés ajánlott. A légnyomás viszonylag stabil marad, nincs előre jelezve frontátvonulás.
Jelenleg nincs érvényben riasztás Baranya megyére vagy Pécsre vonatkozóan – a pénteki időjárás nagy valószínűséggel veszélytelen körülményeket kínál a szabadtéri tevékenységek számára.
Összességében, hogy milyen idő lesz Pécsen pénteken: kellemes, enyhe őszi nap várható, kevés csapadék, mérsékelt szél és 15–19 °C körüli hőmérsékletek jellemzik majd.