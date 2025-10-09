Milyen idő lesz holnap Pécsen?

Az ország nagy részét pénteken alapvetően száraz levegő és mérsékelt napsütés jellemzi, de északnyugatról fokozatosan nő a felhőzet, keleten, északkeleten elvétve kisebb eső vagy zápor sem kizárt a köpönyeg.hu előrejelzése szerint. Reggel a kevésbé szeles területeken párás, néhol ködös viszonyok alakulhatnak ki, de ezek a délelőtt folyamán gyorsan feloszlanak, így a nap nagy részében inkább a felhős-napos váltakozás lesz jellemző. Az északnyugati szél délutánra sokfelé megélénkül, sőt, egyes helyeken már erősebb lökések is előfordulhatnak. De kedvezően alakulhat az időjárás Pécs környékén.

Ilyen lesz a pénteki időjárás Pécs és környékén: felhős, de egy kis napsütésre is számíthatunk. Fotó: MW

Így alakul pénteken az időjárás Pécs és környékén

Az időjárás Pécs környékén a reggeli órákban hűvös lehet, körülbelül 5–7 °C körüli minimumértékkel. A nap előrehaladtával fokozatos melegedés következik: délután akár 19 °C is lehet. Az ég jórészt derült marad, de gomolyfelhők is előfordulnak, különösen majd észak felé. Estefelé 15–16 °C körül alakul a hőmérséklet, miközben továbbra sem valószínű jelentős csapadék.

A szél pénteken északnyugati irányból fúj, reggeltől fokozatosan erősödik, délután már mérsékelt vagy akár élénk szélre is számíthatunk. Egyes helyeken lökésszerű erősödés sem kizárt – elsősorban a dombosabb környékeken. Az UV-sugárzás mérsékelt lesz, így a napsütéses órákban védekezés ajánlott. A légnyomás viszonylag stabil marad, nincs előre jelezve frontátvonulás.

Jelenleg nincs érvényben riasztás Baranya megyére vagy Pécsre vonatkozóan – a pénteki időjárás nagy valószínűséggel veszélytelen körülményeket kínál a szabadtéri tevékenységek számára.

Összességében, hogy milyen idő lesz Pécsen pénteken: kellemes, enyhe őszi nap várható, kevés csapadék, mérsékelt szél és 15–19 °C körüli hőmérsékletek jellemzik majd.