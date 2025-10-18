október 18., szombat

Vasárnap folytatódik az októberi enyhe, csendes időjárás, több napsütéssel és kevés felhővel. Az időjárás Pécs térségében is nyugodtnak, száraznak ígérkezik, csapadékra gyakorlatilag semmi esély nincs.

Jusztin Levente

Az ország nagy részén szombaton szép időnek örülhettünk, de vasárnap is marad a kora őszi, hűvös reggelű, de napközben kellemesen enyhe időjárás. A hajnalban képződő pára és köd gyorsan feloszlik, ezt követően a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Az északi, északnyugati szél általában gyenge marad, csak a Dunántúl egyes pontjain élénkülhet meg időnként. A nappali hőmérséklet országszerte 12–15 °C között alakul, a levegő száraz, a látási viszonyok kedvezőek lesznek. De milyen lesz az időjárás Pécs környékén?

időjárás Pécs
Napos lesz az időjárás Pécs környékén
Fotó: MW

Ilyen lesz az időjárás Pécs és környékén

Baranya vármegyében, különösen Pécs környékén a reggel kifejezetten hűvösen indul: a hőmérő higanyszála 2–4 °C körül alakulhat, a város magasabban fekvő részein talajmenti fagy sem kizárt. A délelőtti órákban azonban gyorsan melegszik a levegő, délre már 10–11 °C is lehet, délutánra pedig a maximum hőmérséklet 13–14 °C körül tetőzik. A nap nagy részében derült vagy enyhén gomolyfelhős égboltra számíthatunk, csapadék nem várható, így az idő kedvez a szabadtéri programoknak, kirándulásnak vagy városi sétáknak is.

A szél mérsékelt, északnyugati irányból fúj, 10–15 km/h körüli sebességgel, különösebb széllökések nélkül. Az UV-index alacsony, a légnyomás stabilan magas marad, ami frontmentes, kiegyensúlyozott időjárást jelez.

Riasztás vagy meteorológiai figyelmeztetés jelenleg nincs érvényben sem Pécsre, sem Baranya megyére. A nap folyamán nyugodt, barátságos őszi idő várható, melynek egyetlen kellemetlen tényezője a reggeli hűvös levegő lehet.

Összességében október 19-én Pécsen száraz, változóan napos időre számíthatunk, őszi hangulatú, de enyhe nappali hőmérséklettel. Az éjszaka és a reggel hűvös, a napközbeni idő viszont kellemes, nyugodt lesz – igazi csendes őszi időjárás vár a Mecsek városára.

 

