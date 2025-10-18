Az ország nagy részén szombaton szép időnek örülhettünk, de vasárnap is marad a kora őszi, hűvös reggelű, de napközben kellemesen enyhe időjárás. A hajnalban képződő pára és köd gyorsan feloszlik, ezt követően a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Az északi, északnyugati szél általában gyenge marad, csak a Dunántúl egyes pontjain élénkülhet meg időnként. A nappali hőmérséklet országszerte 12–15 °C között alakul, a levegő száraz, a látási viszonyok kedvezőek lesznek. De milyen lesz az időjárás Pécs környékén?

Napos lesz az időjárás Pécs környékén

Fotó: MW

Ilyen lesz az időjárás Pécs és környékén

Baranya vármegyében, különösen Pécs környékén a reggel kifejezetten hűvösen indul: a hőmérő higanyszála 2–4 °C körül alakulhat, a város magasabban fekvő részein talajmenti fagy sem kizárt. A délelőtti órákban azonban gyorsan melegszik a levegő, délre már 10–11 °C is lehet, délutánra pedig a maximum hőmérséklet 13–14 °C körül tetőzik. A nap nagy részében derült vagy enyhén gomolyfelhős égboltra számíthatunk, csapadék nem várható, így az idő kedvez a szabadtéri programoknak, kirándulásnak vagy városi sétáknak is.

A szél mérsékelt, északnyugati irányból fúj, 10–15 km/h körüli sebességgel, különösebb széllökések nélkül. Az UV-index alacsony, a légnyomás stabilan magas marad, ami frontmentes, kiegyensúlyozott időjárást jelez.

Riasztás vagy meteorológiai figyelmeztetés jelenleg nincs érvényben sem Pécsre, sem Baranya megyére. A nap folyamán nyugodt, barátságos őszi idő várható, melynek egyetlen kellemetlen tényezője a reggeli hűvös levegő lehet.

Összességében október 19-én Pécsen száraz, változóan napos időre számíthatunk, őszi hangulatú, de enyhe nappali hőmérséklettel. Az éjszaka és a reggel hűvös, a napközbeni idő viszont kellemes, nyugodt lesz – igazi csendes őszi időjárás vár a Mecsek városára.