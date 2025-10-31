Elképesztő hőmérséklettel búcsúzik október – Örülsz neki vagy fáj majd a fejed?

Október 31-én, péntek reggel 12 °C körüli hőmérséklettel indul a nap, a levegő friss és párás lesz. Délelőtt még többnyire napos idő ígérkezik, így aki korán útnak indul, akár kellemes, enyhe időre is számíthat. Dél körül azonban már gyülekeznek a felhők, és a délutáni órákban szórványos esők, záporok érhetik el a várost. Az időjárás Pécs környékén egyre magasabb hőfokot ígér a napfolyamán.

A hőmérséklet napközben eléri a 22 °C-ot, ami meglepően enyhe október végéhez képest, de a szél és az időnkénti csapadék miatt nehezebb lesz eldönteni, hogy kabátot vegyünk-e vagy pólót.

Este fokozatosan csillapodik az eső, a levegő 14-15 °C köré hűl. Az estére szervezett programok még nem ússzák meg teljesen szárazon, ezért ha Halloween-buliba vagy esti sétára készülsz, érdemes magaddal vinni egy könnyű esőkabátot.