október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

37 perce

Elképesztő hőmérséklettel búcsúzik október – Örülsz neki vagy fáj majd a fejed?

Címkék#hőmérséklet#hőfok#csapadék#felhő

Pécsen október 31-én igazi őszi hullámvasút várható az időjárásban. A nap ugyan kisüt, de az esernyőt sem érdemes otthon hagyni – a napsugarak mögött ugyanis ott lapulnak a délutáni záporok. A hőmérséklet azonban meglepően magasra szökik.

Bama.hu
Elképesztő hőmérséklettel búcsúzik október – Örülsz neki vagy fáj majd a fejed?

Október 31-én, péntek reggel 12 °C körüli hőmérséklettel indul a nap, a levegő friss és párás lesz. Délelőtt még többnyire napos idő ígérkezik, így aki korán útnak indul, akár kellemes, enyhe időre is számíthat. Dél körül azonban már gyülekeznek a felhők, és a délutáni órákban szórványos esők, záporok érhetik el a várost. Az időjárás Pécs környékén egyre magasabb hőfokot ígér a napfolyamán.

A hőmérséklet napközben eléri a 22 °C-ot, ami meglepően enyhe október végéhez képest, de a szél és az időnkénti csapadék miatt nehezebb lesz eldönteni, hogy kabátot vegyünk-e vagy pólót.

Este fokozatosan csillapodik az eső, a levegő 14-15 °C köré hűl. Az estére szervezett programok még nem ússzák meg teljesen szárazon, ezért ha Halloween-buliba vagy esti sétára készülsz, érdemes magaddal vinni egy könnyű esőkabátot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu