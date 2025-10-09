október 9., csütörtök

Mosolyog az ég

1 órája

Időjárás Pécs térségében: ilyen időre senki sem számított októberben!

Címkék#felhőzet#égbolt#csapadék#Pécs

Baranya vármegyében ma délutánig változóan felhős, de többnyire napos időre számíthatunk. Az időjárás Pécs térségében kedvezőnek bizonyul.

Bama.hu
A légmozgás gyenge, legfeljebb mérsékelt lesz, csupán helyenként fordulhat elő kisebb eső, de számottevő csapadék nem várható.

Az időjárás Pécs és környékén a további napokban is ígéretesnek tűnik: pénteken szakadozott felhőzet mellett többfelé előbújhat a nap, szombaton pedig nagyrészt napos, gyengén felhős idő ígérkezik. Vasárnapra változóan napos-felhős égbolt körvonalazódik – összességében kellemes, őszi hétvégére készülhetünk Baranyában.

 

 

