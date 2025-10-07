1 órája
Meglepetést tartogat az ősz: az időjárás Pécsen is megbolondul?
Lassan már jósolni is nehéz, hiszen a klímaváltozás miatt bármi borulhat. Az időjárás Pécsen most mit tartogat számunkra?
Forrás: MW
Fotó: KOVACS LILIANA
Az Accuweather időjárás előrejelzése szerint a következő napokban változékony időjárás várható Pécsett és Baranya megyében. Még előfordulhat gyenge eső vagy zápor, de a hét közepétől fokozatosan naposabb, szárazabb idő érkezik. A nappali hőmérséklet 17–20 °C körül alakul, az éjszakák pedig 8–10 °C környékére hűlnek. Az időjárás Pécsen pénteken már 20 fokot tartogat számunkra.
Az időjárás Pécsen megbolondul?
A szél időnként megélénkül, különösen a nyílt területeken, de komolyabb lehűlés nem várható. A hét második felében kellemes, őszi idő valószínű, sok napsütéssel és mérsékelt hőmérséklettel — ideális kirándulásokhoz vagy szabadtéri programokhoz. Az időjárás Pécsen tehát nem bolondul meg, sőt, inkább normális, harmonikus őszre van kilátásunk.