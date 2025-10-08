1 órája
Így változik az időjárásunk a következő napokban!
Várható időjárás Baranyában
Szerda
Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.
Csütörtök
Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak. Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül. 17 és 22 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Péntek és szombat
Mindkét nap erősen felhős időre van kilátás, néhol előforduló záporokkal. Az északnyugati szél végig erős lehet. 13 és 19 fok közé csökkenhet a hőmérséklet.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. (forrás: köpönyeg.hu).