Az óraátállítás után

Ilyen időjárásra számíthatunk vasárnap délutántól

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Fotó: Bilanol

Egy hidegfront hatására vasárnap estétől erősen felhős, borongós időre van kilátás a térségünkben, és többfelé esőre, záporra is számítani kell. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra helyenként pára, köd képződhet. Éjjel 9, hétfőn 13-15 fok körül alakul a hőmérséklet.

Hétfőn kezdetben sokfelé felszakadozik a felhőzet, de a Dunántúlon lesznek felhősebb, borongósabb, illetve párás, ködös tájak is, néhol kisebb eső is előfordulhat.

A hétvége utolsó napján hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomásproblémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Hajnalban, reggel felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok.

Mindezeket csak tetézhetik az óraátállítás miatt esetlegesen jelentkező tüneteink.

 

