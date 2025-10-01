Jöhet az első fagy? Ilyen idő vár ránk október első napján

Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Szerda

Észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható délután.

Csütörtök

Marad a borongós időjárás elszórtan záporokkal, miközben az északkeleti szél sokfelé lesz élénk, néhol erős. Ismét 14-15 fok körüli értékeket mérhetünk.

Péntek

Változóan felhős időre van kilátás, csak elvétve fordulhat elő csapadék. Hideg lesz a reggel, sokfelé várható talajmenti fagy, sőt néhol már 2 méteres magasságban is fagyhat. Délután is csak 11-17 fok valószínű.

Szombat

Folytatódik a változékony, szeles, hűvös időjárás. Záporesők főleg délutántól fordulnak elő. 14 fok körül tetőzhet a hőmérséklet.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.