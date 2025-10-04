Jön az októberi nyár? Már nem kell sokat várni a felmelegedésre

Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Szombat

Kettősség jellemezheti hazánk időjárását: térségünkben ragyogó napsütés várható, míg a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható. A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor. 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Vasárnap

Északnyugat felől hidegfront érkezik, melynek hatására a délelőtti órákig erősen felhős lesz az ég, és többfelé alakul ki eső, záporeső. Délután csökken a felhőzet, kisüt a nap, de elszórt zápor még ekkor is előfordulhat. Az északnyugati megerősödik. Marad a 15 fok körüli csúcsérték.

Hétfő

A ködfoltok megszűnése után változóan felhős idő valószínű, csapadék nélkül. 15 és 20 fok közé melegszik az idő.

Kedd

Kellemes őszi időre készülhetünk erősödő nappali felmelegedéssel. Nem lesz eső. 20-22 fok is lehet délután.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.