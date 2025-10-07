Időjárás
4 órája
Kacér napsütés kacsinthat ránk Baranyában, de nem marad hűséges!
Baranya vármegyében ma változóan napsütés, időről időre megnövekvő felhőzet várható, melyből elvétve, előreláthatólag elsősorban a Dunántúl térségében, de a Duna vonalában futó záporok is kialakulhatnak.
Ezt ne hagyja ki!Közelebb jött a tenger
16 órája
Elkészült az autópálya, ami összeköti a Dunát és az Adriát – Ezt mondta Lázár János (GALÉRIA+VIDEÓ)
A legvalószínűbb folytatás: szerdára napsütéses, gyengén fátyol- és gomolyfelhős ég, további pár fokos enyhülés ígérkezik. Csütörtökön változó erősségű felhősödések melletti időszakosabb napsütésre van kilátás említést érdemlő eső nélkül. Péntekre az évszakos átlagnak megfelelő hőmérsékletű időre számíthatunk.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre