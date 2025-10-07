október 7., kedd

Kacér napsütés kacsinthat ránk Baranyában, de nem marad hűséges!

Kacér napsütés kacsinthat ránk Baranyában, de nem marad hűséges!

Baranya vármegyében ma változóan napsütés, időről időre megnövekvő felhőzet várható, melyből elvétve, előreláthatólag elsősorban a Dunántúl térségében, de a Duna vonalában futó záporok is kialakulhatnak.

A legvalószínűbb folytatás: szerdára napsütéses, gyengén fátyol- és gomolyfelhős ég, további pár fokos enyhülés ígérkezik. Csütörtökön változó erősségű felhősödések melletti időszakosabb napsütésre van kilátás említést érdemlő eső nélkül. Péntekre az évszakos átlagnak megfelelő hőmérsékletű időre számíthatunk.

 

