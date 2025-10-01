október 1., szerda

Kiadták a riasztást! Durva zivatarok tartanak Baranya felé

Címkék#dráma#csapadéksáv#Meteo Mecsek#csapadékfront#zivatar

Kaszás Endre
Kiadták a riasztást! Durva zivatarok tartanak Baranya felé

Fotó: MW

Az ősz eddig sem volt kegyes hozzánk, de ami most következik, az még a legedzettebbeket is próbára teheti. A hétvége pedig már igazi időjárási drámát ígér, ami minket, baranyaiakat is érinti fog.

Jégdara hullása sem kizárt a délről érkező csapadékfrontból
Jégdara hullása sem kizárt a délről érkező csapadékfrontból. Fotó: MW / Forrás:  MW

Ennek korai ízelítője, hogy szerdáról csütörtökre virradóra nyugat felől egy csapadéksáv éri el a megyét, mely megöntözi térségünket. Többfelé eshet jelentősebb, 10 mm-t meghaladó csapadék is. Hogy az időjárás mennyire komolyan gondolja, azt a felerősödő szél, és a kilátásba helyezett jégdara is jelzi a Meteo Mecsek legfrissebb hírei szerint. Siklós környékére már szerdán délután megérkezett az áldás.

 

