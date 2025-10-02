október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Korábban jön a tél? Mutatjuk a friss előrejelzést!

Címkék#időjárás#tél#csapadék

Bama.hu
Korábban jön a tél? Mutatjuk a friss előrejelzést!

Forrás: MW

Fotó: Kovács Liliána

Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Csütörtök

Felhőátvonulásokra számíthatunk, majd estefelé északkelet felől csökken a felhőzet. Csak néhol lehet zápor. Az északkeleti szél nagy területen lehet erős. A hőmérséklet reggel -1, és +7 fok között, délután 15 fok körül alakul.

Péntek

A többórás napsütést gomolyfelhők zavarják - főleg a keleti tájakon, de csapadékra kicsi az esély. Reggel sokfelé valószínű talajmenti fagy, sőt légköri fagy is lehet. Délutánra 12-17 fok közé melegszik a levegő.

Szombat

Nyugaton derűs, keleten felhős időre van kilátás. A Tiszántúlon záporok is előfordulnak. 15 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap

Erősen felhős idő ígérkezik szórványos esőkkel, záporokkal. A nyugati szél megélénkül. 14-15 fok körül mozog a hőmérséklet.

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu