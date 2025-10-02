Korábban jön a tél? Mutatjuk a friss előrejelzést!

Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Csütörtök

Felhőátvonulásokra számíthatunk, majd estefelé északkelet felől csökken a felhőzet. Csak néhol lehet zápor. Az északkeleti szél nagy területen lehet erős. A hőmérséklet reggel -1, és +7 fok között, délután 15 fok körül alakul.

Péntek

A többórás napsütést gomolyfelhők zavarják - főleg a keleti tájakon, de csapadékra kicsi az esély. Reggel sokfelé valószínű talajmenti fagy, sőt légköri fagy is lehet. Délutánra 12-17 fok közé melegszik a levegő.

Szombat

Nyugaton derűs, keleten felhős időre van kilátás. A Tiszántúlon záporok is előfordulnak. 15 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap

Erősen felhős idő ígérkezik szórványos esőkkel, záporokkal. A nyugati szél megélénkül. 14-15 fok körül mozog a hőmérséklet.

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.