Közeleg a tél, mondhatná Ned Stark Baranyában

Baranya vármegyében ma folytatódik az évszakhoz képest hűvösebb időjárás. A hajnali hideg, foltokban fagypont körüli minimumértékekről az évszakos átlagnál 4-5 fokkal alacsonyabb maximumértékekre emelkedik a várható hőmérséklet. A szél rontja a hőérzetet. A legvalószínűbb folytatás: szombaton marad a hűvös idő, hajnalban ismét lehet foltokban gyenge fagy. Az ország nagy részén napsütéses idő várható. A vasárnap átvonuló hidegfront esőt is hozhat