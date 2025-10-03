október 3., péntek

Közeleg a tél, mondhatná Ned Stark Baranyában

Címkék#hőmérséklet#tél#fagypont

Bama.hu
Forrás: Origo

Baranya vármegyében ma folytatódik az évszakhoz képest hűvösebb időjárás. A hajnali hideg, foltokban fagypont körüli minimumértékekről az évszakos átlagnál 4-5 fokkal alacsonyabb maximumértékekre emelkedik a várható hőmérséklet. A szél rontja a hőérzetet. A legvalószínűbb folytatás: szombaton marad a hűvös idő, hajnalban ismét lehet foltokban gyenge fagy. Az ország nagy részén napsütéses idő várható. A vasárnap átvonuló hidegfront esőt is hozhat

 

