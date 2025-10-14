október 14., kedd

Közeleg a tél: visszatérhetnek az éjszakai fagyok is!

A tartós északias áramlással hűvösebb levegő érezik fölénk a magasban, ezáltal a következő napokban egyre nagyobb területen eshet átlag alá a hőmérséklet. Éjszakánként is egyre hidegebb idő valószínű, sőt helyenként visszatérnek az éjszakai fagyok is – írja a met.hu.

Bama.hu
Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Kedd

Délelőtt többnyire borongós, délután változóan felhős időre számíthatunk. Csak néhol alakulhat ki kisebb eső vagy zápor. A hőmérséklet csökken: reggel 5, délután körülbelül 15 fok valószínű.

Szerda

Napos-gomolyfelhős idő ígérkezik, keleten több napsütéssel. Szórványosan előfordulhat zápor. A reggel kifejezetten hűvös lesz, -2 és +6 fok között alakulhat a hőmérséklet, délután pedig 11 és 17 fok közötti értékekre számíthatunk.

Csütörtök

Többórás napsütés valószínű, csapadék nem várható. A reggeli hőmérséklet -2 és +5, délután 13 és 17 fok körül alakul.

Orvosmeteorológia 

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

 

