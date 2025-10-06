Érkezik a La Nina − erre fel kell készülnünk!

A meteorológusok szerint idén ősszel ismét megjelenhet a La Nina jelenség, ám hatása várhatóan jóval gyengébb lesz, mint korábban − számolt be róla a koponyeg.hu. A klímaszakértők arra figyelmeztetnek, hogy az ember okozta felmelegedés ma már sokkal erősebb tényező, így a természetes hűtő hatás alig érvényesülhet.

A La Nina ismét átírhatja a szabályokat.

Fotó: REUTERS / Forrás: MW/Illusztráció

La Nina 2025 – nem hoz valódi lehűlést

A La Nina egy természetes éghajlati jelenség, mely során a Csendes-óceán középső és keleti része lehűl, ami átrendezi a légnyomási viszonyokat és a szélrendszereket. Ennek hatására több térségben megváltozik a csapadék eloszlása, egyes helyeken heves esőzéseket, máshol aszályt okozva.

A kutatók szerint az idei ősz során közepes eséllyel újra kialakulhat ez a jelenség, és akár a téli időjárást is befolyásolhatja. Ugyanakkor a globális felmelegedés mértéke miatt ez a természetes lehűlés nem lesz elég erős ahhoz, hogy érezhetően mérsékelje a hőmérséklet-emelkedést.