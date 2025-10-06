október 6., hétfő

Nagy fordulatot hozhat

32 perce

Érkezik a La Nina − erre fel kell készülnünk!

Címkék#La Nina#csapadék#jelenség#aszály#vihar

A Balaton alacsony vízállása a szakértőket is aggasztja. A La Nina érkezése hozhat egy kis pozitív változást.

Bama.hu
A Balaton vízállása 10 éve még rekordokat döntött.

Forrás: MW

Fotó: Laszlo Vegh

A meteorológusok szerint idén ősszel ismét megjelenhet a La Nina jelenség, ám hatása várhatóan jóval gyengébb lesz, mint korábban − számolt be róla a koponyeg.hu. A klímaszakértők arra figyelmeztetnek, hogy az ember okozta felmelegedés ma már sokkal erősebb tényező, így a természetes hűtő hatás alig érvényesülhet.

La Nina
A La Nina ismét átírhatja a szabályokat.
Fotó: REUTERS / Forrás: MW/Illusztráció

La Nina 2025 – nem hoz valódi lehűlést 

A La Nina egy természetes éghajlati jelenség, mely során a Csendes-óceán középső és keleti része lehűl, ami átrendezi a légnyomási viszonyokat és a szélrendszereket. Ennek hatására több térségben megváltozik a csapadék eloszlása, egyes helyeken heves esőzéseket, máshol aszályt okozva.

A kutatók szerint az idei ősz során közepes eséllyel újra kialakulhat ez a jelenség, és akár a téli időjárást is befolyásolhatja. Ugyanakkor a globális felmelegedés mértéke miatt ez a természetes lehűlés nem lesz elég erős ahhoz, hogy érezhetően mérsékelje a hőmérséklet-emelkedést.

A felmelegedés marad a főszerepben

A következő hónapokban az átlagosnál melegebb időjárás várható világszerte, különösen az északi féltekén. Ez növeli az extrém hőhullámok, aszályok és viharok kockázatát. A téli időjárás is jóval enyhébb lehet, mint amit az elmúlt évtizedekben megszoktunk.

A szakértők szerint a La Nina ugyan ideiglenesen befolyásolhatja az éghajlati mintázatokat, de a hosszú távú trend egyértelmű: a Föld tovább melegszik. Az emberi tevékenységből származó üvegházhatású gázok hatása messze felülírja a természetes ingadozásokat.

Szükség lenne a csapadékra, a Balaton aszály sújtotta területté vált

A napokban az egész sajtót bejárta a Balaton alacsony vízállásának híre, az Origónak nyilatkozó szakértő szerint egyre gyakoribbá válhatnak a szárazabb évek, amelyek a magyar tengert is érzékenyen érinthetik.

