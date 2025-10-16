Ma is inkább a szebbik arcát mutatja az ősz

október 16., csütörtök

Igaz, hogy azért számolhatunk kisebb esőkkel, sőt, köddel is, de összességében mostantól egy pár napig a szebbik arcát mutatja majd az ősz.

Egészen szombatig 16-17 fok körül kalandozik a meleg, ami pont annyira kellemes, hogy egy kisebb pulcsiban is simán lenyomhatjuk a délelőttöt, a délutánt. Hajnalban meg este persze kell a kabát, de alapvetően inkább szép, mint csúnya lesz az idő.

Összességében persze naposabb és felhősebb időszakok is lesznek, de az ország legnagyobb részén, így Baranyában sem várható csapadék nem, csupán helyenként alakulhat ki átmeneti jelleggel kisebb eső, gyenge zápor. Csütörtök reggelre képződhet nagyobb területen pára, köd, de nagyon messze lesz ez attól, hogy a kedvünket elrontsa.

 



 

 

