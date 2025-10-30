október 30., csütörtök

Ma már inkább majd az esők ülnek fel a trónra

Az elmúlt napokban már egészen olyan volt az időjárás, mintha a tavasz közepén járnánk. Most visszaugrunk a tavasz elejére.

De ne legyünk borúlátóak: az előrejelzések szerint csak késő délután jön az eső, addig egészen barátságos lesz az idő. Nyugat felől már gyakrabban megnövekszik a felhőzet, de csak szórványosan várható eső, zápor. A déli-délnyugati, majd nyugatiasra forduló szelet élénk, nagy területen erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. 

Kora reggel 2-9, a szelesebb tájakon és magasabban fekvő területeken 9-15, napközben 15-23 fokot mérhetünk.

Ha egy kicsit azért előre is nézünk, akkor egészen elégedettek lehetünk: a hétvégén 20-21 fok is lehet. 

 

