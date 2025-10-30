Időjárás
1 órája
Ma már inkább majd az esők ülnek fel a trónra
Az elmúlt napokban már egészen olyan volt az időjárás, mintha a tavasz közepén járnánk. Most visszaugrunk a tavasz elejére.
De ne legyünk borúlátóak: az előrejelzések szerint csak késő délután jön az eső, addig egészen barátságos lesz az idő. Nyugat felől már gyakrabban megnövekszik a felhőzet, de csak szórványosan várható eső, zápor. A déli-délnyugati, majd nyugatiasra forduló szelet élénk, nagy területen erős, helyenként viharos lökések kísérhetik.
Kora reggel 2-9, a szelesebb tájakon és magasabban fekvő területeken 9-15, napközben 15-23 fokot mérhetünk.
Ha egy kicsit azért előre is nézünk, akkor egészen elégedettek lehetünk: a hétvégén 20-21 fok is lehet.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre