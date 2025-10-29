október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Másfél hónap, és karácsony – de gyönyörű lesz ez az áprilisi-novemberi nap

Címkék#csapadék#kabát#nap

Olyan idő lesz ma, mintha áprilist írnánk – úgyhogy élvezzük ki, de teljesen.

Bama.hu
Másfél hónap, és karácsony – de gyönyörű lesz ez az áprilisi-novemberi nap

Miközben alig másfél hónap, és itt a karácsony, az időjárást ez szemlátomást nem nagyon érdekli: olyan meleg lesz, mintha áprilist írnánk. Ugyan a reggel még hideg lesz, de dél körül, illetve kora délután simán ledobhatjuk a kabátot. 

Az előrejelzések szerint szerdán napos-fátyolfelhős idő várható, számottevő csapadék nélkül, viszont estétől nyugat felől felhősödés kezdődhet. Többfelé élénk lesz a délnyugatira, délire forduló szél. Hajnalban 1-9 fokra, kora délután 15-20 fokra számíthatunk.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu