Időjárás
2 órája
Másfél hónap, és karácsony – de gyönyörű lesz ez az áprilisi-novemberi nap
Olyan idő lesz ma, mintha áprilist írnánk – úgyhogy élvezzük ki, de teljesen.
Miközben alig másfél hónap, és itt a karácsony, az időjárást ez szemlátomást nem nagyon érdekli: olyan meleg lesz, mintha áprilist írnánk. Ugyan a reggel még hideg lesz, de dél körül, illetve kora délután simán ledobhatjuk a kabátot.
Az előrejelzések szerint szerdán napos-fátyolfelhős idő várható, számottevő csapadék nélkül, viszont estétől nyugat felől felhősödés kezdődhet. Többfelé élénk lesz a délnyugatira, délire forduló szél. Hajnalban 1-9 fokra, kora délután 15-20 fokra számíthatunk.
