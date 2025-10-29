Másfél hónap, és karácsony – de gyönyörű lesz ez az áprilisi-novemberi nap

Miközben alig másfél hónap, és itt a karácsony, az időjárást ez szemlátomást nem nagyon érdekli: olyan meleg lesz, mintha áprilist írnánk. Ugyan a reggel még hideg lesz, de dél körül, illetve kora délután simán ledobhatjuk a kabátot.

Az előrejelzések szerint szerdán napos-fátyolfelhős idő várható, számottevő csapadék nélkül, viszont estétől nyugat felől felhősödés kezdődhet. Többfelé élénk lesz a délnyugatira, délire forduló szél. Hajnalban 1-9 fokra, kora délután 15-20 fokra számíthatunk.