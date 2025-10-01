október 1., szerda

Megbolondult az időjárás? Októberi jégeső borzolta a kedélyeket Harkányban

Komoly viharok csaptak le szerda délután Baranyára.

Több településen komoly esőt és széllökéseket tapasztaltak. Harkányban jégeső is hullott, amely rövid idő alatt elborította az utcákat és a kerteket. Olvasóinktól képeket is kaptunk a vihar okozta jelenségekről.

A Meteo Mecsek előrejelzéséből kiderül, hogy már nem kell jégesőtől tartani, de fagytól annál inkább.

Mint írják, csütörtökön hajnalban elvékonyodhat a felhőzet, átmenetileg kisüthet a nap. A hajnali minimumok 2 és 5 fok között alakulhatnak, a völgyekben és a fagyra érzékeny területeken talajmenti fagy sem kizárt. Az északkeleti szél nagy területen élénkül, olykor erősödik meg. Délelőtt már változóan felhős időnk lesz, a légmozgás pedig erős marad.

 

