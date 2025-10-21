A térd- és fejfájósok nem örülhetnek, ilyen idő várható!

október 21., kedd

Baranyában ma meleg időre ébredhettünk, ami a frontra érzékenyeket különösen megviselheti. A melegfront hatásait az egész nap során érezhetjük, ráadásul még az eső is megérkezhet.

A tegnapi hűvösebb reggel után ma igencsak enyhe idő várta a baranyaiakat: a hőmérséklet már jóval kellemesebb, és a levegő melegebb, mint az elmúlt napokban – a melegfrontnak köszönhetően. Azonban a változékony időjárás miatt nemcsak a hőmérsékletre kell figyelnünk, hanem az esőre is, amely a Dunántúl felől érkező nedves levegő következtében csapódott ki. A reggeli órákban már szórványos esőre ébredhettek a térség lakói, és a kiterjedt felhőzet miatt a nap nagy részében borult égbolt fogadja a kimenni vágyókat.

melegfront Baranya
Itt a melegfront – a fejfájósoknak ez nem jó hír
Fotó: MW

A gyenge melegfronti hatásnak köszönhetően a Dunántúl keleti felét és a középső országrészt érintették a záporok, mérsékelt mennyiségben. Bár tartós eső nem várható, az esős idő elegendő lehet a talaj nedvesítésére, ugyanakkor villámárvizektől nem kell tartani. A melegfront lényege nem csupán a felszíni hőmérséklet emelkedése, hanem a légkör magasabb rétegeiben történő nyomás- és hőmérséklet-változás, ami a testünket is megérinti.

A melegfrontra érzékenyeknek ez nem jó hír

A frontra érzékenyeknél tipikus tünetek jelentkezhetnek, például tompa vagy lüktető fejfájás, fáradékonyság, álmosság, ingadozó vérnyomás, fokozott ingerlékenység és ízületi fájdalmak. Érdemes ezért ma különösen odafigyelni a megfelelő folyadékpótlásra, és mérsékelni a koffein- vagy alkoholfogyasztást, hogy a kellemetlen hatások enyhüljenek.

A következő napokban erős melegedés várható, a napos órák száma nő, ám a kellemes idő nem tart sokáig: a hét vége felé egy hirtelen hidegfront tör be, ami ismét hőmérséklet-csökkenést és borult, csapadékos időt hozhat. Baranyában tehát a hét elején a melegfront hatásai dominálnak, a frontérzékenyek számára pedig a napi rutin mellett az önmagukra való odafigyelés is különösen fontos.

 

