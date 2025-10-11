Időjárás
2 órája
Milyen idő lesz hétvégén? Szombati és vasárnapi időjárás Pécs és Baranya térségében
A hétvégén egy gyenge hidegfront után kellemes, napos, kirándulásra is alkalmas idő várható Baranyában.
Szombat: Reggel még sok felhő, majd fokozatosan csökken a felhőzet. 8–10 °C-os hajnal, nappal 18–20 °C. Élénk északnyugati szél, de száraz, napos idő.
Vasárnap: Derült, nyugodt idő, mérsékelt széllel. Hajnalban 6–10 °C, délután 19–21 °C. Sok napsütés, igazi őszi kirándulóidő.
A hétvége Pécsen és Baranyában tehát hűvös reggelekkel, kellemes nappalokkal, sok napsütéssel telik majd, várhatóan csapadék nélkül.
