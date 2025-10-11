október 11., szombat

Milyen idő lesz holnap Baranya vármegyében?

Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, csak néhol növekszik meg erősebben a felhőzet, jelentéktelen csapadék néhol északkeleten fordulhat elő. Többfelé élénk, néhol erős lesz az északnyugati, nyugati szél. Napközben 16-21 fokot mérhetünk.

A Meteo Mecsek előrejelzése szerint vasárnap hajnalban derült időre ébredhetünk, a hajnali minimumok 6 és 10 fok között alakulnak, hűvösebb a völgyekben lehet. Az északnyugati szél mérsékelt marad. Délelőtt folytatódik a derült idő. A légmozgás mérsékelt marad.

Délután is sok napsütésben bízhatunk, pár felhő lehet az égen. A maximumhőmérséklet 19 és 21 fok között alakulhat. Az északnyugati szél mérsékelt lesz, de 1-1 élénk lökés előfordulhat. Este folytatódik a derült idő, az északnyugati szél legyengül. A minimumok 10 fok közelében alakulhatnak. Fronthatás nem várható a Meteo Mecsek prognózisa alapján.

 

