Milyen idő lesz holnap Baranya vármegyében?

Baranya vármegyében és Pécsen is változékony lesz az idő: reggel még időnként derült részek is lehetnek, majd felhősödés várható. A Dunántúlon nagyobb eséllyel fordulhat elő zápor, míg a keleti tájakon inkább csak erősebben felhős ég várható.

A csütörtök a felhők hozta ború, sőt, egy kis eső jegyében telhet, a hétvégére azonban akár olyan jó időre van kilátás, hogy a már elcsomagolt naptejet is elővehetjük.

Csütörtökön északnyugat felől több felhő sodródik fölénk, melyekből főként a Dunántúlon eshet. Emellett legalább rövid időszakokra a legtöbb helyen kisüt a nap. Föltámadhat az északnyugati szél. Reggel 1-12, napközben 13-20 fokra van kilátás.