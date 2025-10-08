1 órája
Milyen idő lesz holnap Baranya vármegyében?
Holnap országszerte borúsabb idő közeledik felénk, de nem lesz tartós eső. A felhők a Dunántúl felől érkeznek, északnyugati áramlással.
Baranya vármegyében és Pécsen is változékony lesz az idő: reggel még időnként derült részek is lehetnek, majd felhősödés várható. A Dunántúlon nagyobb eséllyel fordulhat elő zápor, míg a keleti tájakon inkább csak erősebben felhős ég várható.
A csütörtök a felhők hozta ború, sőt, egy kis eső jegyében telhet, a hétvégére azonban akár olyan jó időre van kilátás, hogy a már elcsomagolt naptejet is elővehetjük.
Csütörtökön északnyugat felől több felhő sodródik fölénk, melyekből főként a Dunántúlon eshet. Emellett legalább rövid időszakokra a legtöbb helyen kisüt a nap. Föltámadhat az északnyugati szél. Reggel 1-12, napközben 13-20 fokra van kilátás.
A várható folytatás:
A hétvége napjain egyre több napsütésben, bőven 20 fok feletti hőmérsékletben lehet részünk.
Nem várható fronthatás, de hajnalban helyenként nyirkossá, ködössé válik a levegő, az érintett tájakon élők körében átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben az élénk, erős szél okozhat kellemetlen panaszokat, így fejfájást, migrént, ingerlékenységet, nyugtalanságot. A hétvégi napsütés viszont jó hatással lesz a hangulatra, közérzetre.