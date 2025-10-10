2 órája
Milyen idő lesz holnap Baranyában?
Az ország nagy részén hétvégére fokozatosan stabilizálódik az időjárás. A hidegfront már elhagyta a Kárpát-medencét, így a következő napokban száraz, időnként napos időre számíthatunk – erre utalnak a meteorológiai modellek.
– Szombaton hajnalban még sok felhő lesz felettünk, majd fokozatosan szakadozni kezd, de zavartalan napsütés nem várható. A hajnali minimumok 8 és 10 fok között alakulnak. Az északnyugati szél nagy területen élénkül meg. Délelőtt marad a változóan felhős idő, csapadék nem várható. A légmozgás élénk marad – fogalmazott a Meteo Mecsek 48 órás előrejelzésében. – Délután tovább csökken a felhőzet, de továbbra sem lesz zavartalan a napsütés. Az északnyugati szél élénk lesz. A hőmérséklet maximuma 18 és 20 fok között alakul. Estére mérséklődik a légmozgás és a felhőzet is tovább csökken. A minimumok 10 fok közelében alakulnak, érdemes vastagabban öltözni.
A Köpönyeg időjárás előrejelzése is hasonló, eszerint szombaton a napsütést helyenként rétegfelhők zavarhatják, esőre továbbra sem kell számítani.
Szél, hőmérséklet, riasztás:
Az északnyugati szél ugyan a vármegye nagy részén élénk, néhol erős lökésekkel kísért lehet, de estére mérséklődik. Nincs érvényben időjárási riasztás Baranyában.
Vasárnap napsütés, kevés fátyolfelhő és 20 fok körüli csúcshőmérséklet várható – folytatódik a száraz, őszi idő.