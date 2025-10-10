– Szombaton hajnalban még sok felhő lesz felettünk, majd fokozatosan szakadozni kezd, de zavartalan napsütés nem várható. A hajnali minimumok 8 és 10 fok között alakulnak. Az északnyugati szél nagy területen élénkül meg. Délelőtt marad a változóan felhős idő, csapadék nem várható. A légmozgás élénk marad – fogalmazott a Meteo Mecsek 48 órás előrejelzésében. – Délután tovább csökken a felhőzet, de továbbra sem lesz zavartalan a napsütés. Az északnyugati szél élénk lesz. A hőmérséklet maximuma 18 és 20 fok között alakul. Estére mérséklődik a légmozgás és a felhőzet is tovább csökken. A minimumok 10 fok közelében alakulnak, érdemes vastagabban öltözni.

Milyen idő lesz holnap Baranyában a hétvégén? felhős. Fotó: Katona Tibor

A Köpönyeg időjárás előrejelzése is hasonló, eszerint szombaton a napsütést helyenként rétegfelhők zavarhatják, esőre továbbra sem kell számítani.

Szél, hőmérséklet, riasztás:

Az északnyugati szél ugyan a vármegye nagy részén élénk, néhol erős lökésekkel kísért lehet, de estére mérséklődik. Nincs érvényben időjárási riasztás Baranyában.