Milyen idő lesz holnap Baranyában?

Délután sem kell számítani sok napsütésre, a felhőké lesz a főszerep. Az északnyugati szél élénk marad. A hőmérséklet maximuma 16 és 18 fok között alakulhat, de a szél miatt hőérzetünk lecsökkenhet. Este maradnak a felhők, a légmozgás mérséklődik. A minimumok 10 fok közelében alakulnak – ígéri a Meteo Mecsek.