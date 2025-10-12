1 órája
Milyen idő lesz holnap Baranyában?
Hétfőn egy hidegfront hatására gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Kisebb esőre, záporokra helyenként, elsősorban az ország északkeleti, északi régióban számíthatunk. A többfelé élénk, néhol erős északnyugati szélben délután 13-20 fokra készülhetünk.
A Meteo Mecsek előrejelzése szerint hétfőn hajnalban még némi napsütés várható, majd észak felől megvastagszik a felhőzet, de csapadékra nem kell készülni. Az északnyugati szél nagy területen élénkül meg, hidegfront érkezik! A hajnali minimumok 5 és 7 fok között alakulnak. Délelőtt folytatódik az erősen felhős, szeles idő!
Komoly a gond? A kormány is segítséget nyújt az aranyszínű sárgaság ellen! – VIDEÓ
Délután sem kell számítani sok napsütésre, a felhőké lesz a főszerep. Az északnyugati szél élénk marad. A hőmérséklet maximuma 16 és 18 fok között alakulhat, de a szél miatt hőérzetünk lecsökkenhet. Este maradnak a felhők, a légmozgás mérséklődik. A minimumok 10 fok közelében alakulnak – ígéri a Meteo Mecsek.