Hűvös hajnal, majd napos kedd vár Pécsen – igazi őszi időre készülhetünk

Kedd hajnalban Pécsen friss, csípős idő várható: a legalacsonyabb hőmérséklet 4 °C körül alakul. Az ég közepesen felhős lesz, de csapadékra nem kell számítani. Mérsékelt, északnyugati szél fújhat, legfeljebb 17 km/órás lökésekkel. A levegő hűvös, de tiszta lesz – igazi őszi reggelre ébredhetünk.

A holnapi időjárás aztán fokozatosan kellemesebbé válik: napközben 16–18 °C-ig melegszik a levegő, és több órás napsütésben lehet részünk. A délelőtti fátyolfelhők után a délután túlnyomóan napos lesz, csapadék továbbra sem várható. A szél mérsékelt marad, északnyugat felől fúj, ami frissebbé, de nem kellemetlenné teszi a levegőt.

Kedd estére Pécsen nyugodt, derült idő ígérkezik. A hőmérséklet 8–10 °C köré csökken, a szél fokozatosan elcsendesedik, és a változó felhőzet mellett száraz, hűvös estére készülhetünk. Összességében a holnapi időjárás estére is nyugodt és csapadékmentes marad.

Szerdán a reggeli órákban ismét hűvös időre, napközben pedig napos, száraz időjárásra számíthatunk, 15–17 °C körüli maximumokkal.

Összegzés:

A holnapi időjárás Pécsen hűvös reggelt, de napos, kellemes őszi napot hoz – ideális idő lesz egy sétához vagy szabadtéri programhoz.

Riasztás jelenleg nincs érvényben.