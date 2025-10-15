Tényleg itt a téli időjárás? Milyen lesz az idő Pécsen?

Az ország nagy részén holnap a száraz idő lesz az uralkodó – kevesebb felhő, több napsütés, mindeközben a reggeli párás, ködös jelenségek megszűnnek. Kisebb eltérések lehetnek az időjárási viszonyokban a déli és északi tájak között, de csapadékra általában nem kell számítani. De milyen lesz az időjárás Pécsen és környékén?

Tényleg téliesre fordulhat az időjárás Pécs környékén?

Fotó: MW

Változik az időjárás Pécsen és környékén? Milyen idő lesz holnap?

A HungaroMet szerint Baranya vármegyében, Pécs térségében reggel hűvös indulás valószínű: körülbelül 4–6 °C körüli értékek lehetnek, enyhén felhős, nyugalmas ég alatt. Délelőtt fokozatosan melegedés kezdődik, és dél környékén akár 10–12 °C is előfordulhat. Az előrejelzés szerint a délutáni órákban mérsékelten felhős-napos idő várható, 14–15 °C körüli maximumhőmérséklettel. Estére a levegő lehűl, 8–9 °C körüli érték jöhet, az ég továbbra is enyhén borult maradhat.

A napi időjárás tehát nem lesz bonyolult: a szél mérsékelt marad, északnyugati, illetve északi irányból fújhat napközben, 10–15 km/h körüli sebességgel, reggel gyengébben. Az UV-index alacsony-mérsékelt lesz, tehát nappal sem lesz erős sugárzás. A légnyomás stabil, frontmentes környezetet jelez – nincsenek komoly légköri “mozgások”, melyek jelentős időjárási változást hoznának.

Október 9-én ünnepeljük Dénes napját, amelyhez több népi megfigyelés és időjárási hiedelem is kapcsolódik. A régiek szerint

amilyen az idő Dénes napján, olyan lesz a tél is

– ha napos és enyhe az idő, akkor enyhe télre, ha viszont hűvös, szeles, borongós a nap, akkor hideg, zord télre számíthatunk. Ez a dátum tehát a hagyományban az őszi időjárás egyik fontos fordulópontja – ez alapján a téli időjárás nem lesz kíméletes. A mostani időt értékeljük, használjuk ki a napsütést – Magyarország időjárása kegyes lesz hozzánk.