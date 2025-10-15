1 órája
Tényleg itt a téli időjárás? Milyen lesz az idő Pécsen?
Szerdán viszonylag hűvös, őszi időre van kilátás, többnyire fátyolfelhőkkel. Az időjárás Pécs környékén elsősorban száraz marad, csapadék nem valószínű.
Az ország nagy részén holnap a száraz idő lesz az uralkodó – kevesebb felhő, több napsütés, mindeközben a reggeli párás, ködös jelenségek megszűnnek. Kisebb eltérések lehetnek az időjárási viszonyokban a déli és északi tájak között, de csapadékra általában nem kell számítani. De milyen lesz az időjárás Pécsen és környékén?
Változik az időjárás Pécsen és környékén? Milyen idő lesz holnap?
A HungaroMet szerint Baranya vármegyében, Pécs térségében reggel hűvös indulás valószínű: körülbelül 4–6 °C körüli értékek lehetnek, enyhén felhős, nyugalmas ég alatt. Délelőtt fokozatosan melegedés kezdődik, és dél környékén akár 10–12 °C is előfordulhat. Az előrejelzés szerint a délutáni órákban mérsékelten felhős-napos idő várható, 14–15 °C körüli maximumhőmérséklettel. Estére a levegő lehűl, 8–9 °C körüli érték jöhet, az ég továbbra is enyhén borult maradhat.
A napi időjárás tehát nem lesz bonyolult: a szél mérsékelt marad, északnyugati, illetve északi irányból fújhat napközben, 10–15 km/h körüli sebességgel, reggel gyengébben. Az UV-index alacsony-mérsékelt lesz, tehát nappal sem lesz erős sugárzás. A légnyomás stabil, frontmentes környezetet jelez – nincsenek komoly légköri “mozgások”, melyek jelentős időjárási változást hoznának.
Október 9-én ünnepeljük Dénes napját, amelyhez több népi megfigyelés és időjárási hiedelem is kapcsolódik. A régiek szerint
amilyen az idő Dénes napján, olyan lesz a tél is
– ha napos és enyhe az idő, akkor enyhe télre, ha viszont hűvös, szeles, borongós a nap, akkor hideg, zord télre számíthatunk. Ez a dátum tehát a hagyományban az őszi időjárás egyik fontos fordulópontja – ez alapján a téli időjárás nem lesz kíméletes. A mostani időt értékeljük, használjuk ki a napsütést – Magyarország időjárása kegyes lesz hozzánk.