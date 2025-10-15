október 14., kedd

Helén névnap

13°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jön a hideg

1 órája

Tényleg itt a téli időjárás? Milyen lesz az idő Pécsen?

Címkék#táj#ország#nagykabát#felhő

Szerdán viszonylag hűvös, őszi időre van kilátás, többnyire fátyolfelhőkkel. Az időjárás Pécs környékén elsősorban száraz marad, csapadék nem valószínű.

Jusztin Levente

Az ország nagy részén holnap a száraz idő lesz az uralkodó – kevesebb felhő, több napsütés, mindeközben a reggeli párás, ködös jelenségek megszűnnek. Kisebb eltérések lehetnek az időjárási viszonyokban a déli és északi tájak között, de csapadékra általában nem kell számítani. De milyen lesz az időjárás Pécsen és környékén?

időjárás Pécs
Tényleg téliesre fordulhat az időjárás Pécs környékén?
Fotó: MW

Változik az időjárás Pécsen és környékén? Milyen idő lesz holnap?

A HungaroMet szerint Baranya vármegyében, Pécs térségében reggel hűvös indulás valószínű: körülbelül 4–6 °C körüli értékek lehetnek, enyhén felhős, nyugalmas ég alatt. Délelőtt fokozatosan melegedés kezdődik, és dél környékén akár 10–12 °C is előfordulhat. Az előrejelzés szerint a délutáni órákban mérsékelten felhős-napos idő várható, 14–15 °C körüli maximumhőmérséklettel. Estére a levegő lehűl, 8–9 °C körüli érték jöhet, az ég továbbra is enyhén borult maradhat.

A napi időjárás tehát nem lesz bonyolult: a szél mérsékelt marad, északnyugati, illetve északi irányból fújhat napközben, 10–15 km/h körüli sebességgel, reggel gyengébben. Az UV-index alacsony-mérsékelt lesz, tehát nappal sem lesz erős sugárzás. A légnyomás stabil, frontmentes környezetet jelez – nincsenek komoly légköri “mozgások”, melyek jelentős időjárási változást hoznának.

Október 9-én ünnepeljük Dénes napját, amelyhez több népi megfigyelés és időjárási hiedelem is kapcsolódik. A régiek szerint 

amilyen az idő Dénes napján, olyan lesz a tél is

 – ha napos és enyhe az idő, akkor enyhe télre, ha viszont hűvös, szeles, borongós a nap, akkor hideg, zord télre számíthatunk. Ez a dátum tehát a hagyományban az őszi időjárás egyik fontos fordulópontja – ez alapján a téli időjárás nem lesz kíméletes. A mostani időt értékeljük, használjuk ki a napsütést – Magyarország időjárása kegyes lesz hozzánk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu