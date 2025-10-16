Végre ősziesre fordul az idő Pécsen?

Milyen idő lesz holnap? – merül fel a kérdés nap mit nap. Itt a válasz! Reggel többnyire derült vagy csak kevéssé felhős lesz az ég, a hőmérséklet 6–8 °C körül alakul. Az időjárás Pécsen délelőtt is pozitívan alakul, fokozatosan melegedés kezdődik: 10 órára akár 11 °C körül, majd dél körül már 14 °C felett lehet.

Milyen idő lesz holnap? Az időjárás Pécsen ősziesen alakul

Fotó: MW

Csütörtök délután marad a viszonylag napos idő Pécsen, de időnként felhők is érkezhetnek, különösen a késő délutáni órákban. A csúcsérték várhatóan 15–16 °C között alakul. Estefelé ismét kitisztulhat az ég, a légmozgás megnyugszik, és az éjszaka folyamán a hőmérséklet visszatér 9–10 °C köré. Csapadék esélye viszonylag alacsony, gyakorlatilag csapadékmentes idő várható. A szél mérsékelt lesz, nem számíthatunk viharos lökésekre. Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket.

Pénteken is marad a kellemes, kora őszi idő Baranyában az előrejelzések szerint. A reggeli órákban 7–8 °C körüli hőmérsékletre számíthatunk, de napközben 17 °C köré melegszik a levegő. A nap első felében többnyire derült, napos idő várható, délután viszont megnövekedhet a felhőzet, főként a Mecsek térségében. Csapadék csak elvétve, késő délután fordulhat elő, de jelentősebb eső nem várható. A szél időnként megélénkülhet, főként nyugati irányból, 15–20 km/órás lökésekkel. Összességében nyugodt, enyhén szeles, túlnyomórészt száraz napra van kilátás.

Milyen idő lesz holnap Pécsen – összegzés:

Tehát holnap kellemes, enyhe napra van kilátás — a délelőtti és kora délutáni órák ideálisak lehetnek szabadtéri tevékenységekre. Estére azonban már érdemes rétegesen öltözködni, mivel a levegő lehűl.