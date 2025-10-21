október 20., hétfő

Télikabát nélkül indul a hét kedden Pécsen – felhős, de szélcsendes nap várható

Kedden, 2025.10.21-én Pécsen egy kora őszi, hűvös reggel után fokozatosan 16–18 °C-ig melegedhet az idő, miközben marad a nyugodt, felhős idő – csapadékra nem kell számítani. A szél alig fúj, így a városi séta kellemes lehet.

Reggel/délelőtt: A nap reggelén még pulóveres, hűvös lesz Pécs belvárosában: a minimumhőmérséklet elérheti az 8–10 °C-ot, és marad az erősen felhős égbolt. A szél alig érzékelhető lesz, így a levegő viszonylag nyugodtnak tűnik. Ez a hangulat olyasmi lehet, mint amikor egy őszi séta első lépéseinél még kissé friss a levegő, de kevésbé zavaró.

Délután: A délután folyamán – bár a felhőzet megmarad – fokozatos melegedésre számíthatunk, a csúcs hőmérséklet akár 16–18 °C körül is alakulhat. A napsütés ugyan rejtve marad a felhők mögött, de az idő mégsem lesz borongós vagy hideg, inkább visszafogottan őszi. A szél továbbra is szelíd marad, így – ha meleg ruhában indulunk útnak – nyugodt időben tehetünk egy rövid városi sétát vagy elintézhetjük teendőinket a szabadban kellemesen.

Este: Estére visszahűl a levegő, a hőmérséklet kora este 14–15 °C körül alakul, később pedig 13 °C alá süllyedhet. Az ég továbbra is szürkés-fehér marad a felhőktől, de a szél továbbra is alig érzékelhető. Csapadékra nem számítunk, így az esti programokhoz sem szükséges esernyőt magunkkal vinni. A következő napra (szerdára) a modell adatok alapján enyhe felmelegedés valószínű, így a szerda délután kicsit „melegebb” hangulatú lehet.

Összegzés:
Összességében egy nyugalmas, szélcsendes, felhős, de nem kellemetlen kora őszi napra számíthatunk Pécsen – a szabadtéri programoknak sem lesz igazán akadálya. Riasztás jelenleg nincs érvényben.

 

